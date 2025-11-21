Биржевые цены на АИ-92 упали на 2,59% за неделю

По данным Минэкономразвития, на неделе с 11 по 17 ноября инфляция ускорилась до 0,11% после 0,09% за период с 6 по 10 ноября. Отмечено снижение цены на бензин (-0,22%). В то же время дизельное топливо подорожало на 0,30%.