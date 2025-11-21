Биржевые цены на АИ-92 упали на 2,59% за неделю
Цена на бензин марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сократилась за неделю на 2,59% и достигла 61 526 руб. за тонну.
За указанный период стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на 1,62% и составила 70 630 руб. за тонну.
30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина для экспортеров и запретило вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до 31 декабря 2025 г. Исключением стали прямые поставки, которые совершают непосредственные производители топлива. 15 октября кабмин обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве меры по стабилизации топливного рынка.
15 ноября комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, предполагающую обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве АИ-92. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов связывал внесение поправок с напряженной ситуацией на внутреннем рынке автомобильного бензина из-за атак на НПЗ.
По данным Минэкономразвития, на неделе с 11 по 17 ноября инфляция ускорилась до 0,11% после 0,09% за период с 6 по 10 ноября. Отмечено снижение цены на бензин (-0,22%). В то же время дизельное топливо подорожало на 0,30%.