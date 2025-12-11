Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Земун» получил косвенный контроль над сетью «О'кей»

Ведомости

«РБФ ритейл», принадлежащее команде менеджмента «О’кей», сменило владельца. Теперь владельцем 99% компании является «Земун». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

27 августа «Известия» со ссылкой на источники писали, что «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность покупки «О’кей». 14 октября Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство «Земуна» о покупке 99% в уставном капитале «РБФ ритейла».

25 ноября «О’кей» завершила сделку по продаже сегмента гипермаркетов менеджменту. Компания со всеми дочерними структурами перешла под управление «РБФ ритейл». В периметр сделки входят магазины «О’кей», онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура и другие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов.

Основным покупателем продукции «Земун» является «Лента». Советник корпоративной практики московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Антон Новосельцев сообщал «Ведомостям», что одной из причин, почему бизнес ритейлера приобретается не напрямую, является заинтересованность покупателя в сокрытии информации о своих бенефициарах или в защите от санкционных рисков.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь