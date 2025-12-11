«Земун» получил косвенный контроль над сетью «О'кей»

Основным покупателем продукции «Земун» является «Лента». Советник корпоративной практики московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Антон Новосельцев сообщал «Ведомостям», что одной из причин, почему бизнес ритейлера приобретается не напрямую, является заинтересованность покупателя в сокрытии информации о своих бенефициарах или в защите от санкционных рисков.