«Земун» получил косвенный контроль над сетью «О'кей»
25 ноября «О’кей» завершила сделку по продаже сегмента гипермаркетов менеджменту. Компания со всеми дочерними структурами перешла под управление «РБФ ритейл». В периметр сделки входят магазины «О’кей», онлайн-платформа, товарные знаки, логистическая инфраструктура и другие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов.
Основным покупателем продукции «Земун» является «Лента». Советник корпоративной практики московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Антон Новосельцев сообщал «Ведомостям», что одной из причин, почему бизнес ритейлера приобретается не напрямую, является заинтересованность покупателя в сокрытии информации о своих бенефициарах или в защите от санкционных рисков.