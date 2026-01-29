«Газпром» сообщил о росте цен на газ в США

28 января «Газпром» объявил о росте стоимость газа в США на Henry Hub «на месяц вперед» с 16 по 27 января более чем в два раза до $245 за 1000 куб. м. Это максимум с декабря 2022 г. При таких условиях европейский рынок близок к тому, чтобы проиграть конкуренцию за СПГ внутреннему рынку страны, как это уже произошло с некоторыми азиатскими рынками.