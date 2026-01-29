«Газпром» сообщил о росте цен на газ в США
Ряд компаний на фоне рекордных цен импортировали сжиженный природный газ (СПГ) в США. Это усугубляет ситуацию для газового рынка Европы, для которого Вашингтон становится основным поставщиком и конкурентом за свободный ресурс во время пикового спроса.
28 января «Газпром» объявил о росте стоимость газа в США на Henry Hub «на месяц вперед» с 16 по 27 января более чем в два раза до $245 за 1000 куб. м. Это максимум с декабря 2022 г. При таких условиях европейский рынок близок к тому, чтобы проиграть конкуренцию за СПГ внутреннему рынку страны, как это уже произошло с некоторыми азиатскими рынками.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы опустились до 44,95%. Общий объем топлива в ПХГ составил менее 50 млрд куб. м. С начала отопительного сезона европейские страны отобрали из хранилищ около 47 млрд куб. м газа. Нетто-отбор достиг 42 млрд куб. м.
26 января в единственном ПХГ в Прибалтике уровень запасов опустился ниже 33%. В 2025 г. такой показатель фиксировался 21 апреля, когда завершался сезон отбора газа из Инчукалнского хранилища.