«Лукойл» передал Молдавии активы в аэропорту Кишинева

15 декабря сообщалось, что власти Молдавии приняли решение изъять у «Лукойла» топливный терминал в аэропорту. Премьер-министр Дорин Мунтяну заявлял, что имущество должно перейти в собственность государства в течение 20 дней. По его словам, совет аннулировал договор 2005 г., по которому топливная инфраструктура аэропорта была передана компании.