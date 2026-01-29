«Лукойл» передал Молдавии активы в аэропорту Кишинева
В ведомстве уточнили, что агентство публичной собственности и администрация аэропорта завершили инвентаризацию и 29 января подписали с Lukoil Moldova акты приема-передачи нефтяного комплекса, расположенного в аэропорту.
«Таким образом, активы, принадлежавшие «Лукойл» на территории Кишиневского аэропорта, перешли в собственность государства в соответствии с решением совета по рассмотрению инвестиций», – говорится в сообщении.
15 декабря сообщалось, что власти Молдавии приняли решение изъять у «Лукойла» топливный терминал в аэропорту. Премьер-министр Дорин Мунтяну заявлял, что имущество должно перейти в собственность государства в течение 20 дней. По его словам, совет аннулировал договор 2005 г., по которому топливная инфраструктура аэропорта была передана компании.
22 октября США ввели новые санкции против России, включая энергетический сектор. После этого «Лукойл» сообщил о планах продать зарубежные активы на фоне ограничений в отношении компании и ее дочерних структур. 29 января компания сообщила, что договорилась о сделке с американской инвестиционной компанией Carlyle.