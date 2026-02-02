Пассажирские перевозки на сети РЖД в январе увеличились на 0,8%
По сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в январе 2026 г. отправились 93,7 млн пассажиров. Это на 0,8% больше, чем за такой же период 2025 г.
В пригородном сообщении перевезено 83,8 млн человек (+1%), в дальнем следовании – 9,9 млн (-0,5%).
Пассажирооборот за месяц вырос на 1% год к году и составил 10,5 млрд пассажирокилометров. В пригородном сообщении показатель достиг 2,6 млрд пассажирокилометров (+1,6%), в дальнем следовании – 8 млрд пассажирокилометров (+0,8%).
12 января РЖД сообщили, что перевозки пассажиров по сети холдингв по итогам 2025 г. выросли на 1,9% по сравнению с годом ранее и достигли 1,31 млрд человек. В дальнем следовании перевезено 126,7 млн человек (-0,6%), в пригородном сообщении – 1,2 млрд (+2,2%). В декабре поездки совершили 106,2 млн пассажиров (+1,2%).
По данным холдинга, число пассажиров, которые перемещались между Россией и Белоруссией по железнодорожной сети, увеличилось в прошлом году на 9,3% относительно результата 2024 г. до почти 3,1 млн человек. Доля пассажиропотока с республикой занимает почти 86% от всех перевозок в сообщении со странами СНГ.