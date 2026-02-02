В ЕК отказались сравнивать зависимость от газа США с прежним импортом из РФ

FT пишет, что на сокращение запасов повлияли и высокие цены на газ в Европе, которая все больше зависит от морских поставок СПГ из США после резкого сокращения трубопроводного экспорта из России. Сильные зимние штормы у берегов Соединенных Штатов усложнили поставки еще сильнее. Континент вступил в зиму с более низкими, чем обычно, запасами, а суровая погода ускорила потребление топлива.