В ЕК отказались сравнивать зависимость от газа США с прежним импортом из РФ
Зависимость Евросоюза от поставок российского газа в прошлом нельзя приравнивать к текущему росту импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
По ее словам, в ЕС действуют правовые механизмы, направленные на диверсификацию источников энергоснабжения.
«Мы тщательно отслеживаем наше снабжение, ситуацию на мировых рынках, спрос, чтобы избегать чрезмерной зависимости от одного поставщика», – сказала пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»).
Комментируя опасения о возможной зависимости от американского СПГ, Итконен подчеркнула, что текущие данные не дают оснований для беспокойства. Увеличение импорта из США было связано с необходимостью компенсировать сокращение поставок из России после 2022 г.
Представитель Еврокомиссии напомнила, что ранее Россия обеспечивала около 45% газовых поставок в ЕС, которые осуществлялись по конкретным трубопроводам, контролируемым одним государственным поставщиком. В отличие от этого, рынок СПГ, включая поставки из США, является более гибким и глобальным, что делает риски для Евросоюза более управляемыми.
В Брюсселе считают замену российского трубопроводного газа серьезным вызовом. Итконен заявила, что переход на СПГ не означает повторения прежней модели зависимости и предоставляет ЕС больше возможностей для маневра на энергетическом рынке.
1 февраля Financial Times писала, что запасы газа в ЕС упали до самого низкого уровня с 2022 г. По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 29 января в ЕС не хватало примерно 130 полных партий газа по сравнению с уровнем прошлого года. Объем газа в резервуарах составляет 43% от их емкости.
FT пишет, что на сокращение запасов повлияли и высокие цены на газ в Европе, которая все больше зависит от морских поставок СПГ из США после резкого сокращения трубопроводного экспорта из России. Сильные зимние штормы у берегов Соединенных Штатов усложнили поставки еще сильнее. Континент вступил в зиму с более низкими, чем обычно, запасами, а суровая погода ускорила потребление топлива.