Володин допустил, что снятый из-за НДС проект постановления внесут 18 февраля

11 февраля сообщалось, что Минпромторг предложил ввести полный НДС в 22% на иностранные товары с 2027 г., в том числе продаваемые через маркетплейсы. Минфин, в свою очередь, выступал за поэтапное повышение налога – с 5% в 2027 г. до 20% к 2030 г.