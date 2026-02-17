Газета
Володин допустил, что снятый из-за НДС проект постановления внесут 18 февраля

Доработанный проект постановления с рекомендациями по итогам парламентских слушаний о развитии легкой промышленности может быть внесен в Госдуму 18 февраля. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Надеемся, что завтра этот проект постановления, уже в доработанном виде, будет внесен для рассмотрения», – сказал он.

До этого «Ведомости» сообщали, что Госдума сняла документ с рассмотрения. Причиной спикер назвал включение в текст предложения о повышении НДС на иностранные товары, реализуемые через маркетплейсы, которое не обсуждалось в ходе парламентских слушаний. По словам Володина, вопрос введения НДС на импортную продукцию, продаваемую через цифровые посреднические платформы, не должен выноситься на рассмотрение депутатов, поскольку относится к компетенции правительства.

Он подчеркнул, что решения о введении налогов должны приниматься после диалога с обществом и бизнесом, а депутаты должны опираться на экспертные оценки и проработанные предложения.

Проект постановления подготовил комитет Госдумы по промышленности по итогам парламентских слушаний, прошедших 29 января. В них участвовали представители отрасли и члены правительства, включая главу Минпромторга Антона Алиханова, министра экономического развития Максима Решетникова и министра финансов Антона Силуанова.

11 февраля сообщалось, что Минпромторг предложил ввести полный НДС в 22% на иностранные товары с 2027 г., в том числе продаваемые через маркетплейсы. Минфин, в свою очередь, выступал за поэтапное повышение налога – с 5% в 2027 г. до 20% к 2030 г.

