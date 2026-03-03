«Лента» приостановила закупки соков «Добрый» и Rich из-за условий поставщика
По мнению ритейлера, условия, на которых настаивает поставщик, являются непрозрачными и не обеспечивают стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для сети. Поставки около 170 товаров приостановлены, они будут заменены на напитки других производителей. Переговоры с поставщиком продолжаются.
В октябре 2025 г. «Лента» объявила о прекращении сотрудничества с британским производителем бытовой химии, безрецептурных лекарств и средств личной гигиены Reckitt (бренды Vanish, Tiret и Calgon). Такое решение было принято в связи с расхождениями «в понимании экономической целесообразности» условий сотрудничества. Ритейлер счел, что условия производителя непрозрачны и не обеспечивают стабильно низкую цену.
В 2022 г. американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta. В конце июля того же года российское подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия») сменило название на ООО «Мултон партнерс», после чего запустило производство аналога – «Добрый Cola».