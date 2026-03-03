«Лента» приостановила закупки соков «Добрый» и Rich из-за условий поставщика

По мнению ритейлера, условия, на которых настаивает поставщик, являются непрозрачными и не обеспечивают стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для сети. Поставки около 170 товаров приостановлены, они будут заменены на напитки других производителей. Переговоры с поставщиком продолжаются.