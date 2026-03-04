Немецкая Lufthansa приостановила рейсы на Кипр
«Lufthansa Group приостанавливают все рейсы в Ларнаку на Кипре и из нее до 6 марта и не будут использовать воздушное пространство страны», – сказал собеседник агентства.
2 марта власти Кипра распорядились об эвакуации персонала аэропорта Пафоса после сообщения об угрозе попадания беспилотника в аэропорт и на авиабазу имени Андреаса Папандреу. На следующий день стало известно, что Великобритания рассматривает возможность отправки военного корабля к Кипру для защиты авиабазы ВВС «Акротири».
Помимо Лондона свой авианосец в Средиземное море отправила Франция. По словам главы республики Эммануэля Макрона, ситуация вокруг ключевых морских маршрутов требует дополнительных мер безопасности.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. Он погиб в своей резиденции во время авиаудара.