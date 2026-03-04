Газета
Общество

Немецкая Lufthansa приостановила рейсы на Кипр

Ведомости

Авиакомпании немецкой группы Lufthansa приостановили рейсы на Кипр. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Lufthansa Group приостанавливают все рейсы в Ларнаку на Кипре и из нее до 6 марта и не будут использовать воздушное пространство страны», – сказал собеседник агентства.

2 марта власти Кипра распорядились об эвакуации персонала аэропорта Пафоса после сообщения об угрозе попадания беспилотника в аэропорт и на авиабазу имени Андреаса Папандреу. На следующий день стало известно, что Великобритания рассматривает возможность отправки военного корабля к Кипру для защиты авиабазы ВВС «Акротири».

Иран заявил о взятии Ормузского пролива под полный контроль

Политика / Международные новости

Помимо Лондона свой авианосец в Средиземное море отправила Франция. По словам главы республики Эммануэля Макрона, ситуация вокруг ключевых морских маршрутов требует дополнительных мер безопасности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. Он погиб в своей резиденции во время авиаудара.

