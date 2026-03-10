Почти 40% бизнесменов заявили о снижении дохода в IV квартале 2025 года
У 29% опрошенных в конце прошлого года (+4 п. п. по сравнению с III кварталом 2025 г.) не хватило доходов для покрытия прямых расходов.
В IV квартале 2025 г. доля предпринимателей, зафиксировавших снижение спроса на свою продукцию или услуги, значительно выросла и достигла 42%. Это на 8 п. п. выше, чем в III квартале 2025 г. и на столько же превышает показатель IV квартала 2024 г. Как следствие, замедлились темпы роста расходов на заработные платы: лишь 25% работодателей смогли увеличить оплату труда сотрудников. Этот показатель снизился на 5 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом и на 10 п. п. в годовом выражении.
6 марта «Ведомости» сообщали со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2026 г., что число сокращенных сотрудников в октябре – декабре 2025 г. увеличилось на 59% в годовом выражении. Оно составило 32 600 человек против 20 500 за аналогичный период 2024 г.
За последний год власти стали чаще фиксировать жалобы предпринимателей на задержки с оплатой госкомпаний по 223-ФЗ, писали «Ведомости» 24 ноября. Минэк сформировал рабочую группу по мониторингу ситуации с их платежной дисциплиной.