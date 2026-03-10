Почти 40% бизнесменов заявили о снижении дохода в IV квартале 2025 года

В IV квартале 2025 г. доля предпринимателей, зафиксировавших снижение спроса на свою продукцию или услуги, значительно выросла и достигла 42%. Это на 8 п. п. выше, чем в III квартале 2025 г. и на столько же превышает показатель IV квартала 2024 г. Как следствие, замедлились темпы роста расходов на заработные платы: лишь 25% работодателей смогли увеличить оплату труда сотрудников. Этот показатель снизился на 5 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом и на 10 п. п. в годовом выражении.