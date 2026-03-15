МЭА выпустит нефть из резервов для компенсации дефицита поставок в Азию
Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что нефть из запасов станет доступна потребителям в Азии, где покупатели пытаются заместить поставки, потерянные из-за военных действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.
Скорость поступления топлива на рынок – один из ключевых факторов, за которым следят трейдеры, оценивая эффективность мер по сдерживанию цен, отмечает агентство. Теперь же МЭА приступило к реализации ранее анонсированных планов по высвобождению 400 млн баррелей из резервов.
Поставки нефти для потребителей в Азии начнутся сразу, но нефть из резервов для Европы и Америки станет доступна только к концу марта. Темпы высвобождения этих объемов пока не уточняются. На прошлой неделе МЭА назвало текущую ситуацию на рынке крупнейшим сбоем в поставках за всю историю из-за блокировки Ормузского пролива, что также привело к снижению добычи в странах региона.
По итогам торгов в пятницу котировки на нефть поднялись выше $100 за баррель. В Европе стоимость авиакеросина превысила $220 за баррель, а дизельного топлива – $150. Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол подчеркнул, что открытие Ормузского пролива критически важно для восстановления стабильных поставок.
Движение судов по Ормузскому проливу было ограничено властями Ирана в ответ на атаку США и Израиля. Последние в настоящее время принимают меры по разблокировке пролива.