Песков: Европа не передавала сигналов для продолжения диалога по газу

Песков: Европа не передавала сигналов для продолжения диалога по газуБрюссель интересовался только переговорами по Украине
Европейские власти не передавали сигналов по возможному диалогу о поставках российского газа, тема досрочного выхода с европейского рынка находится на рассмотрении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог [по поставкам газа], не поступало. От европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров путей украинского урегулирования – что мы не считаем необходимым и целесообразным», – сказал он.
Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин открыт к конструктивному диалогу и открыт к обсуждению «самых острых вопросов» за столом переговоров. Отдельно представитель Кремля прокомментировал поручения президента по досрочному уход с европейских рынков по газу. По его словам, эта тема сейчас находится на рассмотрении.
«Требуется достаточно глубокий анализ. Энергетический рынок сейчас переживает очень серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И, конечно, эти потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынка», – добавил он.
В начале марте Путин объявил, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. Он объявил о поручении правительству проработать вопрос поставок газа на перспективные рынки совместно с компаниями.
6 марта вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ намерена перенаправить часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион.