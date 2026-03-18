НПЗ Саудовской Аравии в Рас-Тануре возобновил работу после иранской атаки
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Саудовской Аравии в Рас-Тануре возобновил работу после вынужденной остановки из-за иранской атаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Работа предприятия была остановлена ранее в марте после пожара, вызванного падением обломком при перехвате двух беспилотников, нацеленных на объект.
На время простоя нефтяная компания Saudi Aramco перенаправила экспорт топлива, включая дизель и бензин, на НПЗ на побережье Красного моря, тогда как другие предприятия в Персидском заливе обеспечивали внутренний спрос, заявил ранее глава компании Амин Нассер.
Завод Ras Tanura считается ключевым поставщиком дизельного топлива для европейских рынков, а также производит бензин. Рядом с ним расположен крупнейший экспортный терминал Aramco, включающий нефтехранилища, причалы и морские погрузочные мощности.