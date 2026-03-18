Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

НПЗ Саудовской Аравии в Рас-Тануре возобновил работу после иранской атаки

Ведомости

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Саудовской Аравии в Рас-Тануре возобновил работу после вынужденной остановки из-за иранской атаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Работа предприятия была остановлена ранее в марте после пожара, вызванного падением обломком при перехвате двух беспилотников, нацеленных на объект.

На время простоя нефтяная компания Saudi Aramco перенаправила экспорт топлива, включая дизель и бензин, на НПЗ на побережье Красного моря, тогда как другие предприятия в Персидском заливе обеспечивали внутренний спрос, заявил ранее глава компании Амин Нассер.

Завод Ras Tanura считается ключевым поставщиком дизельного топлива для европейских рынков, а также производит бензин. Рядом с ним расположен крупнейший экспортный терминал Aramco, включающий нефтехранилища, причалы и морские погрузочные мощности.

Завод был атакован Ираном 2 марта. 9 марта Bloomberg писал, что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти, поскольку из-за того, что Ормузский пролив практически перекрыт, а резервуары для хранения начинают заполняться.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её