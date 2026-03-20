Лихачев: атомная генерация выполняет в России функцию стабилизатора цен
Атомная генерация выполняет в России функцию стабилизатора цен на электроэнергию. Так прокомментировал ситуацию с ростом цен на энергоносители в Европе генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, его цитирует ТАСС.
Он пояснил, что события февраля – марта на Ближнем Востоке вызвали ценовой шок на ключевых оптовых рынках электроэнергии в Европе. Так, по словам главы «Росатома», в Германии цена в марте составила 102,3 евро за МВт/ч, а в Италии – 141,82 евро за МВт/ч. Все дело в газовой генерации и возобновляемых источниках энергии.
В России другая модель, и атомная генерация позволяет держать цены ниже европейских, отметил Лихачев. Он напомнил, что в структуре цены атомного киловатт-часа себестоимость урана составляет всего 5%, а в киловатт-часе из природного газа топливная составляющая может достигать 80%. Даже в условиях роста цен на урановое сырье услуги по его обогащению АЭС остаются самым экономически эффективным способом производства электроэнергии.
Он привел в пример Францию, где также преобладает атомная выработка. В марте цена на электроэнергию составила всего 68,24 евро за МВт/ч. При этом все равно есть разрыв с Россией. Прогнозируемая оптовая цена в России на 2026 г. составляет, по словам Лихачева, около 3,4 руб. за кВт/ч – 32-35 евро за МВт/ч, что вдвое ниже, чем во Франции. Россия, отметил он, является единственной страной в мире, которая полностью использует уран и плутоний от переработки отработавшего топлива в качестве сырья для своих АЭС. Таким образом, главное преимущество страны состоит в технологическом лидерстве, а не просто в добыче урана.
19 марта цены на газ в Азии выросли почти на 33% на фоне атак на газовую инфраструктуру в Катаре и Иране. Цены на нефть и природный газ в Европе также резко возросли.
На этом фоне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия не намерена пересматривать сроки постепенного отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ).