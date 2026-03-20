Ozon хочет ограничить комиссию продавцов и запретить перекрестное субсидирование
Маркетплейс Ozon на заседании экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по развитию конкуренции в сфере информационных технологий предложил ограничить предельный размер комиссии для продавцов. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе площадки.
«Эта мера обеспечивает баланс интересов продавцов и покупателей: бизнесу продавцов это дает предсказуемость, а для миллионов клиентов платформ сохраняет выгодные условия покупки», – уточнили в Ozon.
Маркетплейс предлагает финансировать скидки только за счет комиссии за продажу товаров. По оценкам площадки, если источник скидки не закрепить, компании смогут «переложить» свои расходы в стоимость логистических услуг, продвижения и других сервисов для продавцов.
Кроме того, Ozon предложил запретить финансировать скидки на товары одной категории за счет выручки от комиссий других категорий: «Если перекрестное субсидирование будет существовать, часть товарных категорий может быть ущемлена в правах, продавцы получат меньше благоприятных условий для роста».
20 марта ФАС России обязала «Вайлдберриз» и «Озон» внести изменения в механизмы взаимодействия с продавцами. Компании должны выполнить все требования до 3 апреля. Специалисты выявили ряд существенных нарушений в деятельности маркетплейсов. В частности, торговые платформы применяли дифференцированный подход к российским и иностранным продавцам, устанавливая для них различные условия работы.
Кроме того, действующие комиссии на маркетплейсах создают неблагоприятную среду для развития бизнеса, а практика вложения средств в цены товаров без согласия продавцов нарушает права как самих продавцов, так и конечных потребителей, заявили в антимонопольной службе.