Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес /

Ozon хочет ограничить комиссию продавцов и запретить перекрестное субсидирование

Ведомости

Маркетплейс Ozon на заседании экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по развитию конкуренции в сфере информационных технологий предложил ограничить предельный размер комиссии для продавцов. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе площадки.

«Эта мера обеспечивает баланс интересов продавцов и покупателей: бизнесу продавцов это дает предсказуемость, а для миллионов клиентов платформ сохраняет выгодные условия покупки», – уточнили в Ozon.

Маркетплейс предлагает финансировать скидки только за счет комиссии за продажу товаров. По оценкам площадки, если источник скидки не закрепить, компании смогут «переложить» свои расходы в стоимость логистических услуг, продвижения и других сервисов для продавцов.

ФАС обязала «Вайлдберриз» и «Озон» изменить работу с продавцами

Бизнес / Торговля и услуги

Кроме того, Ozon предложил запретить финансировать скидки на товары одной категории за счет выручки от комиссий других категорий: «Если перекрестное субсидирование будет существовать, часть товарных категорий может быть ущемлена в правах, продавцы получат меньше благоприятных условий для роста». 

20 марта ФАС России обязала «Вайлдберриз» и «Озон» внести изменения в механизмы взаимодействия с продавцами. Компании должны выполнить все требования до 3 апреля. Специалисты выявили ряд существенных нарушений в деятельности маркетплейсов. В частности, торговые платформы применяли дифференцированный подход к российским и иностранным продавцам, устанавливая для них различные условия работы.

Кроме того, действующие комиссии на маркетплейсах создают неблагоприятную среду для развития бизнеса, а практика вложения средств в цены товаров без согласия продавцов нарушает права как самих продавцов, так и конечных потребителей, заявили в антимонопольной службе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её