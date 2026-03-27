Песков отверг идею ограничить поставки по КТК как давление на США
Россия не рассматривает ограничение поставок нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) как инструмент давления на США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующие предположения экспертов.
«Ответ очень простой – это неправда. Это неправда», – сказал он. Песков подчеркнул, что среди участников консорциума есть не только американские, но и казахстанские компании, а Россия остается «надежным гарантом энергобезопасности во всем мире».
По его словам, Москва выполняет обязательства по транзиту энергоресурсов и не использует инфраструктуру в качестве инструмента давления. «В планах обеспечения транзита энергопотоков Россия тоже остается надежным гарантом и всегда выполняет свои обязательства. Здесь никто никогда ни в чем не может упрекнуть российскую сторону», – отметил он.
Песков также связал перебои в работе КТК с действиями Украины. «Вы знаете, что киевский режим не оставляет своих устремлений вывести из строя этот энергомаршрут. Он неоднократно наносил удары беспилотниками по элементам критически важной инфраструктуры», – сказал он.
По его словам, именно атаки стали причиной остановок. «То есть фактически энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев. Отчего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний», – добавил представитель Кремля.
25 февраля администрация президента США Дональда Трампа выразила протест против удара по терминалу КТК в Новороссийске. Атака нарушила поставки нефти для американских энергетических компаний из Казахстана, заявляла тогда посол Украины в США Ольга Стефанишина.