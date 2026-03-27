Власти РФ могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей с 1 апреля

25 марта первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин не исключил возвращение запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний в случае необходимости стабилизации внутреннего рынка. При этом он подчеркивал, что сейчас рынок обеспечен топливом, перебоев нет.