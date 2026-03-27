Власти РФ могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей с 1 апреля

Ведомости

Правительство РФ рассматривает возможность запрета экспорта бензина для производителей с 1 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с итогами совещания у вице-премьера Александра Новака.

По данным собеседников издания, сроки такого запрета не обсуждались. Предполагается, что ограничения продлятся не дольше трех месяцев.

Сам Новак 26 марта заявлял, что кабмин анализирует различные меры регулирования, включая ограничения на экспорт топлива. «По срокам [будет принято] отдельное решение исходя из оценки прогноза спроса», – говорил он.

25 марта первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин не исключил возвращение запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний в случае необходимости стабилизации внутреннего рынка. При этом он подчеркивал, что сейчас рынок обеспечен топливом, перебоев нет.

В настоящее время до 31 июля действует ограничение на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков 26 марта заявлял, что считает целесообразным вернуть запрет на экспорт бензина для производителей на срок два-три месяца.

Отвлекает реклама?