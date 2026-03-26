Дюков предложил вернуть запрет на экспорт бензина на два-три месяца
Необходимо вернуть запрет на экспорт бензина для производителей на два-три месяца. Такое мнение выразил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
Он указал на наблюдаемый значительный рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.
«Для того, чтобы не произошло "вымывания" бензина с рынка России на внешние рынки, где его сейчас можно реализовывать по высоким ценам, нужен такой запрет», – пояснил Дюков (цитата по «Интерфаксу»).
26 марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти обсуждают различные инструменты для обеспечения внутреннего рынка топливом, включая запрет на экспорт бензина для производителей.
Днем ранее первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин не исключил возможность восстановления запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний при необходимости стабилизации внутреннего рынка. По его словам, ситуация на топливном рынке находится под контролем с учетом высокой волатильности внешних цен. Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен топливом и перебоев с поставками нет.
В России до 31 июля 2026 г. действует ограничение на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов только для непроизводителей. Для крупных нефтяных компаний поставки за рубеж сохраняются.