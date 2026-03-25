Минэнерго не исключило возврат запрета на экспорт бензина
Минэнерго допускает возможность восстановления запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний при необходимости стабилизации внутреннего рынка. Об этом заявил первый замглавы ведомства Павел Сорокин.
По его словам, ситуация на топливном рынке находится под постоянным контролем с учетом высокой волатильности внешних цен.
«В случае если понадобятся дополнительные меры, то у нас есть пакет мер, которые могут быть применены для того, чтобы рынок оставался насыщен», – пояснил Сорокин (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что в настоящее время внутренний рынок полностью обеспечен топливом, перебоев с поставками нет.
Сейчас в России действует ограничение на экспорт бензина только для непроизводителей – мера продлена до конца июля. Для крупных нефтяных компаний поставки за рубеж сохраняются.
19 марта директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов сообщал, что пока вопрос введения запрета на экспорт бензина «не является острым», но тем не менее правительство может превентивно принять соответствующее решение. Также Рубцов отмечал, что перенос сроков плановых ремонтов на НПЗ не рассматривается, поскольку рисков для обеспечения рынка топливом сейчас нет.