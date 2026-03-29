Восстановление СПГ-завода Chevron в Австралии займет несколько недель
Шторм повредил газовый завод Chevron в Австралии, где производят сжиженный природный газ (СПГ). Полное восстановление работы предприятия займет несколько недель, что усилит давление на мировой рынок СПГ, сообщает Bloomberg.
Тропический циклон «Нарелле» нарушил производство на заводах по сжижению природного газа вдоль северного и западного побережья Австралии на прошлой неделе. Поставки СПГ уже и так сократились из-за войны на Ближнем Востоке: Ормузский пролив фактически закрыт, а крупнейший катарский экспортный завод был выведен из строя ранее в этом месяце в результате иранского удара.
«Газовый завод Wheatstone вблизи Онслоу получил повреждения оборудования из-за суровой погоды, что повлияло на работы по перезапуску», – заявили в Chevron. Компания сообщила, что потребуется несколько недель, прежде чем объект вернется к полной мощности.
На неделе Chevron остановила одну из трех линий по производству СПГ на заводе Gorgon и платформу, обеспечивающую работу Wheatstone. В воскресенье компания сообщила, что Gorgon работает на полную мощность. Шторм также повлиял на инфраструктуру, обслуживающую экспортный завод North West Shelf компании Woodside Energy Group. Woodside заявила, что восстанавливает нормальную работу, а добыча на газовых объектах Macedon и Pluto продолжается. Компания также сообщила, что погрузка судов на Pluto LNG возобновляется после открытия порта Дампьер в субботу.
По данным исследовательской компании EnergyQuest, на долю Gorgon, Wheatstone и North West Shelf в прошлом месяце приходилось почти половина экспорта Австралии, или около 8,4% мировой торговли СПГ.