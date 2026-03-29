Восстановление СПГ-завода Chevron в Австралии займет несколько недель

На неделе Chevron остановила одну из трех линий по производству СПГ на заводе Gorgon и платформу, обеспечивающую работу Wheatstone. В воскресенье компания сообщила, что Gorgon работает на полную мощность. Шторм также повлиял на инфраструктуру, обслуживающую экспортный завод North West Shelf компании Woodside Energy Group. Woodside заявила, что восстанавливает нормальную работу, а добыча на газовых объектах Macedon и Pluto продолжается. Компания также сообщила, что погрузка судов на Pluto LNG возобновляется после открытия порта Дампьер в субботу.