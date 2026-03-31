Бизнес

«Балтика» кратно нарастила прибыль в 2025 году

Компания показала чистую прибыль в 13,3 млрд рублей после убытка в 2024 году
«Балтика» показала чистую прибыль в 13,3 млрд руб. по итогам 2025 г. по РСБУ после убытка в 6,7 млрд руб. в 2024 г. Это следует из отчетности компании.

Прибыль от продаж увеличилась в четыре раза по сравнению с 2024 г. Инвестиции в развитие составили более 10 млрд руб. Наибольший рост объема продаж продемонстрировали бренды компании: Krone Blanche Biere – 120%, Greenbeat – 36,5% и Tony's Garret – 19,5%. Прирост на 18% показало экспортное направление в категории «пиво».

«Балтика» также увеличила выплаты налогов в региональные и федеральный бюджеты на 3%. По итогам прошлого года «Балтика» перечислила около 90 млрд руб. налоговых выплат, из них более 60 млрд руб. – акциз.

Как указали в компании, «Балтика» завершила обновление портфельной стратегии, усовершенствовала упаковку продукции и «возродила исторические рецептуры». Также часть брендов была выведена в новый ценовой сегмент.

В «Балтику» входят более 50 брендов, включая одноименную марку, «Невское», «Арсенальное», «Ярпиво», «Дон», энергетический напиток Flash Up и питьевую воду «Хрустальная». Компания управляет 8 заводами, двумя солодовнями и реализует собственную агропрограмму по выращиванию пивоваренного ячменя и проект по хмелеводству.

