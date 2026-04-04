Бизнес /

Новак: внутренний рынок РФ полностью обеспечен бензином

Ведомости

Внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Об этом заявил «РИА Новости» вице-премьер Александр Новак в кулуарах Международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее».

«Что касается физических показателей, производства бензина и потребления внутри рынка, этот баланс есть, он сбалансирован», – подчеркнул Новак.

2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина из России для производителей нефтепродуктов до 31 июля 2026 г. Соответствующее решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке при высоком сезонном спросе и росте мировых цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Запрет не затрагивает поставки по международным межправительственным соглашениям.

30 марта «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с результатами совещания у Новака, писали о предстоящем введении запрета на экспорт бензина для его производителей. При этом нефтяные компании тогда подтвердили наличие достаточных запасов бензина, дизеля и высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.

