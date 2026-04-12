Песков: поставки газа в ЕС возможны, если будут остатки
Россия готова поставлять газ Европе, если после продаж на альтернативные рынки останутся свободные объемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы «Вести» Павлу Зарубину.
«Конечно, почему бы и нет. Если будет оставаться газ от альтернативных рынков. Пока его много, пока он остается», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Кремля добавил, что в последнее время объем поставок российского газа увеличился.
5 марта президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству проработать вопрос поставок газа на перспективные рынки совместно с компаниями.
19 марта спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев предрек Европе «цунами цен» на нефть и газ из-за того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас отказались от российских поставок. Дмитриев считает, что запасы топлива в странах Евросоюза закончатся примерно к 20 апреля.