Грузооборот морских портов России увеличился на 0,6% за три месяца
Грузооборот морских портов России за январь – март 2026 г. увеличился на 0,6% по сравнению с таким же периодом предыдущего года и достиг 210,1 млн т. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов.
Объем перевалки сухогрузов вырос на 3,5% и составил 102,5 млн т, в частности угля – на 3% до 45,4 млн т, зерна – на 39,4% до 13,1 млн т, руды – на 17,4% до 3,4 млн т, грузов на паромах – на 13,8% до 2,1 млн т. Объем перевалки грузов в контейнерах снизился на 2% и достиг 13,4 млн т, минеральных удобрений – на 3,8% до 11,6 млн т, черных металлов – на 4,8% до 5,6 млн т.
Объем перевалки наливных грузов сократился на 2% до 107,6 млн т, в том числе сырой нефти – на 64,9 млн т (-0,2%), нефтепродуктов – на 29,7 млн т (-8,6%), сжиженного газа – на 10,8 млн т (+11,7%), пищевых грузов – на 1,4 млн т (-4,1%). Экспортных грузов перегружено 166,7 млн т (+1,1%), импортных – 9,9 млн т (-1,8%), транзитных – 14,5 млн т (-19,8%), каботажных – 19 млн т (+20,7%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна показал рост на 12,2% и составил 24,2 млн т, Каспийского бассейна – на 24,1% до 2,1 млн т, Дальневосточного бассейна – на 10,6% до 60,2 млн т. Грузооборот морских портов Балтийского бассейна упал на 5,6% и достиг 64,3 млн т, Азово-Черноморского бассейна – на 5,8% до 59,3 млн т.
16 января Ассоциация морских торговых портов объявила, что по итогам 2025 г. грузооборот морских портов РФ снизился на 0,4% до 884,5 млн т. Объем перевалки экспортных грузов сократился на 0,6% и достиг 696,6 млн т, импортных – на 3,9% до 41,2 млн т, каботажных – на 5% до 75,2 млн т. В то же время транзитных грузов перегружено на 10% больше (71,5 млн т).