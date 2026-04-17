Brent подешевела до $95 за баррель

Ведомости

Цена на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures сократилась на 4,4% и достигла $95,03 за баррель по состоянию на 15:35 мск.

В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подешевели на 5% и составили $86,54 за баррель.

Нефть дешевеет на фоне событий на Ближнем Востоке. 17 апреля президент США Дональд Трамп объявил о согласии Ирана передать Вашингтону «ядерную пыль, которая находится глубоко под землей». The Washington Post писала, что речь идет о запасах высокообогащенного урана, которые, по оценкам МАГАТЭ, были захоронены после американских авиаударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.

В этот же день вступило в силу 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. О договоренности стран Трамп сообщил 16 апреля.

В Кремле приветствовали решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает, что за это время стороны смогут выйти на устойчивые договоренности, которые позволят избежать новых столкновений.

