Brent подешевела до $95 за баррель
Цена на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures сократилась на 4,4% и достигла $95,03 за баррель по состоянию на 15:35 мск.
В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подешевели на 5% и составили $86,54 за баррель.
Нефть дешевеет на фоне событий на Ближнем Востоке. 17 апреля президент США Дональд Трамп объявил о согласии Ирана передать Вашингтону «ядерную пыль, которая находится глубоко под землей». The Washington Post писала, что речь идет о запасах высокообогащенного урана, которые, по оценкам МАГАТЭ, были захоронены после американских авиаударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.
В этот же день вступило в силу 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. О договоренности стран Трамп сообщил 16 апреля.
В Кремле приветствовали решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает, что за это время стороны смогут выйти на устойчивые договоренности, которые позволят избежать новых столкновений.