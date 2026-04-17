Кремль приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном

О том, что Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня, 16 апреля сообщил президент США Дональд Трамп. По его данным, соглашение вступило в силу 17 апреля. «Для меня было честью положить конец девяти войнам по всему миру, и это будет моя 10-я, так что давайте сделаем это!» – написал он.