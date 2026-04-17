Кремль приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном
Россия приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, решение о перемирии приветствуем», – сказал он, комментируя договоренность о десятидневном прекращении огня.
По словам Пескова, Москва рассчитывает, что за это время стороны смогут выйти на устойчивые договоренности, которые позволят избежать новых столкновений.
О том, что Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня, 16 апреля сообщил президент США Дональд Трамп. По его данным, соглашение вступило в силу 17 апреля. «Для меня было честью положить конец девяти войнам по всему миру, и это будет моя 10-я, так что давайте сделаем это!» – написал он.
Трамп также заявил о намерении пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна на трехсторонние переговоры в Белый дом.
Нетаньяху после этого допустил возможность «исторического» соглашения с Ливаном. Он подчеркнул, что перемирие рассматривается как возможность для начала переговоров.
При этом Израиль накануне перемирия активно продолжал военные действия. По данным ЦАХАЛ, за сутки были нанесены удары почти по 400 целям движения «Хезболла» в Ливане, включая инфраструктуру и пусковые установки.