В Кремле рассказали, от чего зависит возобновление поставок нефти по «Дружбе»

Возобновление поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» зависит от готовности Украины открыть трубу и прекратить шантаж. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля уточнил, что РФ готова возобновить транзит по «Дружбе» и в технологическом плане у страны есть договорные обязательства с Будапештом. Поставки были остановлены после того, как начался шантаж со стороны Киева.

20 апреля Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Украина рассчитывает на возобновление прокачки нефти по «Дружбе» 21 апреля. В этот день запланированы технические испытания трубопровода. По словам собеседников агентства, его восстановление может позволить Евросоюзу разблокировать кредит в размере 90 млрд евро.

Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны снять свое вето с кредита Евросоюза для Украины в размере 90 млрд евро после восстановления поставок по «Дружбе». Он рассказал, что сигналы о готовности Киева возобновить транзит уже поступили через Брюссель.

Нефтепровод был поврежден в феврале, тогда же Украина приостановила транзит в Венгрию и Словакию.

