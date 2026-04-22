Политика

Казахстан получил информацию о невозможности транзита нефти по «Дружбе»

Ведомости

Казахстан располагает неофициальной информацией о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае, заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

«По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было <...>. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода "Дружба" и далее на завод в Шведт у нас ноль», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам министра, российская сторона указала на отсутствие технической возможности для прокачки казахстанской нефти. «Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – добавил Аккенженов.

Он отметил, что Казахстан рассчитывает на возобновление транзита после устранения технических ограничений. На период возможной приостановки республика планирует перераспределить объемы поставок по другим направлениям, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КПК) и поставки в Китай. При этом, по словам Аккенженова, снижение добычи нефти не планируется.

21 апреля Reuters сообщал, что поставки казахстанской нефти в ФРГ по «Дружбе» могут якобы прекратиться с 1 мая. В ответ на это пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной остановке транзита. «Вот этого, этого я не знаю. Это нужно в наши соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я не готов вам что-то ответить», – сказал Песков.

