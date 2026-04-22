Бизнес

Nike продлил действие трех товарных знаков в РФ

Ведомости

Американский производитель одежды и обуви Nike продлил на 10 лет срок действия исключительного права на три товарных знака для компьютерного программного обеспечения, предметов одежды, обуви, сумок, рекламных услуг и продажи. Об этом пишет со ссылкой на данные Роспатента.

Среди товарных знаков Air Jordan, Nike Aeroswift и SNKRS. Заявки на их регистрацию были поданы в 2016 г. Срок действия права на товарные знаки истечет в 2036 г.

16 января Nike продлил в России действие товарных знаков Nike Shox, Tn Air, AF1, Jordan и Air Max. Сроки их действия были продлены до 2036 г. Бренд может продавать в стране одежду, обувь, головные уборы, футболки, носки, мячи, гимнастические и спортивные товары.

В марте 2022 г. Nike сообщил, что не может гарантировать доставку заказов покупателям из России, покупки на официальном сайте бренда и в мобильном приложении стали недоступны. В июне того же года компания решила полностью уйти из страны. Сайт Nike.com и мобильное приложение перестали работать. Официальные магазины производителя закрылись.

