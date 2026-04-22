Nike продлил действие трех товарных знаков в РФ

В марте 2022 г. Nike сообщил, что не может гарантировать доставку заказов покупателям из России, покупки на официальном сайте бренда и в мобильном приложении стали недоступны. В июне того же года компания решила полностью уйти из страны. Сайт Nike.com и мобильное приложение перестали работать. Официальные магазины производителя закрылись.