«Восток инвестиции» купили долю в Tasty Coffee
Инвестхолдинг «Восток инвестиции» купил 20% российского спешелти-обжарщика Tasty Coffee. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Параметры сделки не раскрываются. Сооснователь и руководитель интернет-магазина Tasty Coffee Артем Шаров заявил, что за счет привлеченных инвестиций компания планирует кратно усилить технологическую платформу магазина и масштабировать опыт прямого взаимодействия с покупателем.
30 декабря 2025 г. представитель «Восток инвестиций» рассказал, что холдинг начнет инвестировать в технологические компании с собственными разработками на ранних стадиях. Инвестиции сосредоточатся на трех направлениях, включая ИИ, софтверные решения для B2B-сегмента и биотехнологии.
В частности, «Восток инвестиции» купили миноритарную долю Veai. Привлеченные деньги пойдут на масштабирование продаж компании на рынке России и совершенствование технологий контроля качества и безопасности генерации кода.