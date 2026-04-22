«Восток инвестиции» купили долю в Tasty Coffee

30 декабря 2025 г. представитель «Восток инвестиций» рассказал, что холдинг начнет инвестировать в технологические компании с собственными разработками на ранних стадиях. Инвестиции сосредоточатся на трех направлениях, включая ИИ, софтверные решения для B2B-сегмента и биотехнологии.