Политика

Власти ФРГ подтвердили остановку транзита казахстанской нефти по «Дружбе»

Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ будет прекращен с 1 мая. Об этом сообщил ТАСС представитель регулятора Фите Вульфф.

Он сообщил, что компания Rosneft Deutschland уведомила ведомство о невозможности поставок нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте через территорию России. Уточняется, что решение связано с указанием Министерства энергетики РФ.

При этом в регуляторе считают, что остановка транзита не приведет к угрозе энергетической безопасности Германии, даже если нефтеперерабатывающему заводу в Шведте придется снизить производственные мощности.

22 апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Астана располагает неофициальной информацией о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По словам министра, российская сторона указала на отсутствие технической возможности для прокачки казахстанской нефти. «Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – добавил Аккенженов.

21 апреля Reuters сообщал, что поставки казахстанской нефти в ФРГ по «Дружбе» могут якобы прекратиться с 1 мая. В ответ на это пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной остановке транзита. «Вот этого, этого я не знаю. Это нужно в наши соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я не готов вам что-то ответить», – сказал Песков.

