Роскачество ожидает принятия ГОСТа на отечественное пиво в III квартале
Роскачество ожидает принятия ГОСТа на пиво российского производства в III квартале 2026 г. Об этом заявил руководитель организации Максим Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции «Дни пива России», передает «РИА Новости».
«Ключевое решение – это закрепление критериев российского пива в ГОСТе <...>. В III квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу», – сказал он.
По словам Протасова, в основе новых правил будут две группы требований. Росстандарт утвердит рекомендации в отношении происхождения сырья и производственных активов. Глава Роскачества отметил, что отечественный хмель сейчас покрывает 3–5% потребностей отрасли, из-за чего важно развивать хмелеводство.
4 апреля Росстандарт впервые с 2015 г. принял новый ГОСТ на этиловый спирт, который вступил в силу с 15 апреля. Стандарт ввел определение спирта – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, чья температура вспышки должна составлять не менее 13 градусов, а самовоспламенения – как минимум 404 градуса. Требования затрагивают производство этилового спирта из зерна.