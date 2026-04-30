«Озон» не собирается продавать свой банк

Ведомости

«Озон» не рассматривает продажу «Озон банка» после его исключения из списка кредитных организаций, в отношении которых введен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на банк.

Там пояснили, что исключение кредитной организации из перечня является техническим моментом, который не влияет на банк или его стратегию развития.

27 апреля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об исключении «Озон банка» из перечня кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями и долями. Документ вступил в силу в тот же день.

13 февраля Центральный банк России дал «Озон банку» лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Представитель кредитной организации пояснил «Ведомостям», что эта лицензия, как и ранее полученная брокерская лицензия, нужны для развития инвестиционного направления бизнеса.

