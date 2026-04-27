Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,944-0,33%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 733,53+0,02%RTSI1 151,11+0,98%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Главная / Финансы /

Путин исключил «Озон банк» из списка с запретом на сделки с акциями и долями

Ведомости

Президент Владимир Путин исключил «Озон банк» из перечня кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Указано, что документ вступает в силу со дня подписания.

Ограничения на сделки с рядом банков были введены 26 октября 2022 г. Тогда без специального разрешения президента запретили операции с 45 кредитными организациями, включая системно значимые иностранные банки, а также структуры, связанные с IT и e-commerce, в том числе «Яндекс», VK и Ozon.

Сделки, совершенные с нарушением указа, признавались бы ничтожными, а владельцы лишались прав на доли.

13 февраля сообщалось, что Банк России выдал «Озон банку» депозитарную лицензию. В компании отмечали, что она, как и ранее полученная брокерская лицензия, необходима для развития инвестиционного направления бизнеса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её