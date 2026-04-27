Путин исключил «Озон банк» из списка с запретом на сделки с акциями и долями
Президент Владимир Путин исключил «Озон банк» из перечня кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями, составляющими их уставные капиталы. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
Указано, что документ вступает в силу со дня подписания.
Ограничения на сделки с рядом банков были введены 26 октября 2022 г. Тогда без специального разрешения президента запретили операции с 45 кредитными организациями, включая системно значимые иностранные банки, а также структуры, связанные с IT и e-commerce, в том числе «Яндекс», VK и Ozon.
Сделки, совершенные с нарушением указа, признавались бы ничтожными, а владельцы лишались прав на доли.
13 февраля сообщалось, что Банк России выдал «Озон банку» депозитарную лицензию. В компании отмечали, что она, как и ранее полученная брокерская лицензия, необходима для развития инвестиционного направления бизнеса.