Японская Taiyo Oil купила партию нефти на Сахалине
Японская компания Taiyo Oil закупила партию нефти на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Taiyo Oil.
По данным компании, она приобрела партию нефти сорта Sakhalin Blend и тесно координируется с правительством Японии по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются.
Компания Taiyo Oil производит и продает керосин, бензин, мазут и другую продукцию. Taiyo Oil ведет свою деятельность в Японии.
1 мая стало известно, что депутат верхней палаты парламента Японии, представитель правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая.