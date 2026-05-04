Бизнес

«Опора России»: в I квартале оборот малого и среднего бизнеса снизился на 16%

Ведомости

В I квартале произошло снижение спроса, и оборот по расчетным счетам малого и среднего бизнеса снизился на 16%. Об этом «Ведомостям» сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин со ссылкой на данные банков.

Он объяснил, что для потребителей выросли затраты на коммунальные платежи, кредиты, налоги. Они стали экономить на покупках, заключил эксперт.

В ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с результатами которого ознакомились «Ведомости», говорится, что снижение спроса стало главным ограничением для бизнеса в этом году.

Росстат сообщал, что инфляция в России за период с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% неделей ранее. С начала апреля потребительские цены выросли на 0,23%, с начала года – на 3,21%.

24 апреля, после снижения ключевой ставки на 50 б. п. до 14,5%, глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в I квартале 2026 г. рост экономики замедлился из-за адаптации к повышению налогов и календарного фактора: было минус 3 рабочих дня. По ее словам, во II квартале эффект будет обратным.

