Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,05%

24 апреля, после снижения ключевой ставки на 50 б. п. до 14,5%, глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в I квартале 2026 г. рост экономики замедлился из-за адаптации к повышению налогов и календарного фактора: было минус 3 рабочих дня. По ее словам, во II квартале эффект будет обратным, корректная оценка будет дана по итогам полугодия. Председатель регулятора также говорила, что инвестиции в целом снизились, по году ожидаются на уровне прошлого.