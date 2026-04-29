Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,05%

Инфляция в России за период с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% неделей ранее. Это следует из данных Росстата.

С начала апреля потребительские цены выросли на 0,23%, с начала года – на 3,21%.

В сегменте продовольствия за неделю подорожали мороженая рыба (+0,7%), гречка (+0,5%), сахар (+0,4%), говядина, свинина и подсолнечное масло (+0,3%). В то же время плодоовощная продукция подешевела в среднем на 1,6% за счет снижения цен на огурцы (-7,2%), помидоры (-4,3%) и бананы (-0,8%).

Среди непродовольственных товаров выросли цены на отдельные медикаменты, в частности, метамизол натрия (+0,8%), а также на товары первой необходимости – зубные пасты и пеленки для новорожденных (+0,5%). При этом подешевели телевизоры (-0,4%) и некоторые виды бытовой техники. Стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 0,1%.

В секторе услуг заметнее всего выросли цены на отдых. Поездки на Черноморское побережье подорожали на 4,1%, проживание в гостиницах – на 0,2–1,2% в зависимости от категории. Одновременно снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-2,8%).

29 апреля Минэкономразвития сообщало, что рост ВВП России в марте составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале и сокращения на 1,8% в январе. 

24 апреля, после снижения ключевой ставки на 50 б. п. до 14,5%, глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в I квартале 2026 г. рост экономики замедлился из-за адаптации к повышению налогов и календарного фактора: было минус 3 рабочих дня. По ее словам, во II квартале эффект будет обратным, корректная оценка будет дана по итогам полугодия. Председатель регулятора также говорила, что инвестиции в целом снизились, по году ожидаются на уровне прошлого.

