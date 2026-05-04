IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,66-0,03%RGBITR781,43+0,1%
«Газпром» в апреле поставил россиянам рекордный объем газа

«Газпром» в апреле 2026 г. обеспечил российских потребителей рекордным для этого месяца объемом газа из Единой системы газоснабжения (ЕГС), поставив 31,3 млрд куб. м.

Повышенный спрос обусловлен холодной погодой. С 19 по 30 апреля поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях. Предыдущий рекорд для апреля фиксировался в 2025 г. и составил 30,5 млрд куб. м.

28 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Московский регион столкнулся с выпадением 110% месячной нормы осадков за сутки. В «Фобосе» сообщали, что апрельский снегопад в столице привел к трем погодным рекордам. За ночь 27 апреля в Москве выпало 16 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда для этого дня, принадлежавшего 1880 г. (14,7 мм). К утру в столице сформировался снежный покров высотой 12 см.

4 мая в Москве впервые в этом году температура превысила +20 градусов. В этот же день министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал, что процесс завершения отопительного сезона в регионе начнется 5 мая и завершится 12 мая.

