«Газпром» в апреле поставил россиянам рекордный объем газа

28 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Московский регион столкнулся с выпадением 110% месячной нормы осадков за сутки. В «Фобосе» сообщали, что апрельский снегопад в столице привел к трем погодным рекордам. За ночь 27 апреля в Москве выпало 16 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда для этого дня, принадлежавшего 1880 г. (14,7 мм). К утру в столице сформировался снежный покров высотой 12 см.