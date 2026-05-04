«Газпром» в начале мая поставлял россиянам газ на максимальных уровнях
Повышенный спрос на газ обусловлен холодной погодой. Средняя температура воздуха в зоне действия системы с 1 по 3 мая была ниже климатической нормы. Предыдущий рекорд в размере 904,8 млн куб. м был выявлен 7 мая 2024 г.
В апреле 2026 г. «Газпром» обеспечил российских потребителей рекордными для этого месяца 31,3 млрд куб. м газа. С 19 по 30 апреля поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях.
4 мая в Москве впервые в текущем году температура превысила +20 градусов. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщил, что процесс завершения отопительного сезона в регионе начнется 5 мая и завершится 12 мая. Из-за прогнозируемого похолодания в выходные дни в министерстве решили не отключать отопление сразу.