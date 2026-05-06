Минпромторг поддержал введение НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы

Минпромторг РФ поддержал введение с 1 января 2027 г. налога на добавленную стоимость в 22% на иностранные товары, закупаемые через интернет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные министерства.

Минпромторг совместно с Минфином прорабатывает постепенное введение НДС на все импортируемые товары. В 2027 г. налог установят на уровне 7%, в 2028 г. его увеличат до 14%, а в 2029 г. – до 22%.

14 апреля Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ужесточить регулирование трансграничной электронной торговли. Организация поддержала Минпромторг в вопросе единовременного введения НДС в 22% на e-commerce с 2026 г.

19 апреля стало известно, что Минэкономразвития предлагает ввести для иностранных товаров, которые имеют статус социальных, льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа. В частности, ставка для них могла бы составить 3% в 2027 г., 6% – в 2028 г., 10% – с 2029 г. Такое письмо замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой было направлено в Минфин в ответ на законопроект о поэтапном введении НДС на импортные товары, реализуемые через маркетплейсы.

