Суд удовлетворил иск «Татнефти» к АО «Туполев» о взыскании почти 12 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск ПАО «Татнефть» к АО «Туполев» на общую сумму почти 12 млрд руб. Об этом говорится в картотеке суда.

«Иск удовлетворить полностью», – указано в принятом судебном акте.

Исковое заявление было подано 14 октября 2025 г. В материалах говорится, что ПАО «Татнефть» имени Шашина требовало взыскать с АО «Туполев» 11,719 млрд руб. неосновательного обогащения, а также 276,123 млн руб. процентов с последующим их начислением.

В ноябре 2024 г. «Татнефть» также подала в Арбитражный суд Татарстана иск с требованием взыскать с АО «Туполев» и его филиала (Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова) 5,6 млрд руб. Суть претензий в картотеке суда не раскрывалась. Позднее «Татнефть» потребовала увеличить исковые требования на 1,6 млрд руб. по процентам.

15 июля 2025 г. Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск: с «Туполева» было взыскано 5,6 млрд руб. неосновательного обогащения, 556 млн руб. неустойки и 8 млн руб. госпошлины.

АО «Туполев» – одна из ведущих российских компаний по проектированию и производству ракетоносцев и самолетов специального назначения. Предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК»), находящуюся под управлением ГК «Ростех».

