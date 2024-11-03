«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей
Иск поступил в суд 1 ноября, суть претензий в картотеке не раскрывается.
В картотеке также указано, что «Татнефть-транс» подала два иска к РЖД на 1,18 млн руб. каждый. Еще «Татнефть» подала иск к АО «Электрощит» с требованием взыскать 1,27 млн руб. Суть данных претензий также не раскрывается.
Кроме того, в картотеке зарегистрирован иск «Татнефти» к омской таможне в категории «экономические споры по административным правоотношениям», в нем сумма денежных претензий не прописана.