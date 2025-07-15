Суд постановил взыскать с АО «Туполев» более 6 млрд рублей
Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск компании «Татнефть» к АО «Туполев». Об этом сообщает ТАСС.
В пользу «Татнефти» взыскано 5,6 млрд руб. неосновательного обогащения, 556 млн руб. неустойки и 8 млн руб. госпошлины.
В ноябре 2024 г. «Татнефть» подала в Арбитражный суд Татарстана иск с требованием взыскать с АО «Туполев» и его филиала (Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова) 5,6 млрд руб. Суть претензий в картотеке суда не раскрывалась. Позднее «Татнефть» потребовала увеличить исковые требования на 1,6 млрд руб. по процентам.
АО «Туполев» – одна из ведущих российских компаний по проектированию и производству ракетоносцев и самолетов специального назначения. Предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК»), находящуюся под управлением ГК «Ростех».
«Татнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основным акционером которой является Татарстан (республике принадлежит более 34% обыкновенных акций компании). На казначейские акции приходится около 3%, еще 13% акций задепонировано в ADR, иным акционерам принадлежит около 50% акций.