Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN128,2+0,11%CNY Бирж.10,967+0,19%IMOEX2 616,11-0,62%RTSI1 095,56-0,62%RGBI119,45+0,01%RGBITR780,77+0,04%
Главная / Бизнес /

Перевозки контейнеров по сети РЖД увеличились на 6% в апреле

Ведомости

Перевозки груженых и порожних контейнеров ДФЭ (20-футовый эквивалент) во всех видах сообщения по сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в апреле 2026 г. выросли на 6% относительно такого же периода прошлого года и достигли 652 400.

В январе – апреле этого года по сети холдинга во всех видах сообщения перевезли 2,6 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Показатель находится на уровне 2025 г. Во внутреннем сообщении отправлено 967 800 ДФЭ (-4,1%), в импортном – 638 000 ДФЭ (+12,8%).

Число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 1,8 млн ДФЭ (+1,7%), в частности в импортном сообщении – 570 000 ДФЭ (+12,9%), на экспорт – 552 600 ДФЭ (-3,6%).

5 мая РЖД объявила скидку в 50% на внутрироссийские перевозки лома черных металлов в полувагонах в направлении 28 станций российских железных дорог. Скидка действует до 30 сентября этого года.

В компании пояснили, что гибкая тарифная политика реализуется для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь