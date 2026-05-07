Перевозки контейнеров по сети РЖД увеличились на 6% в апреле
В январе – апреле этого года по сети холдинга во всех видах сообщения перевезли 2,6 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Показатель находится на уровне 2025 г. Во внутреннем сообщении отправлено 967 800 ДФЭ (-4,1%), в импортном – 638 000 ДФЭ (+12,8%).
Число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 1,8 млн ДФЭ (+1,7%), в частности в импортном сообщении – 570 000 ДФЭ (+12,9%), на экспорт – 552 600 ДФЭ (-3,6%).
5 мая РЖД объявила скидку в 50% на внутрироссийские перевозки лома черных металлов в полувагонах в направлении 28 станций российских железных дорог. Скидка действует до 30 сентября этого года.
В компании пояснили, что гибкая тарифная политика реализуется для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт.