Минтранс: полеты на юг России возобновятся после 15:00 мск
Полеты в аэропорты юга России планируется возобновить после 15:00 мск. Об этом сообщили в Минтрансе.
По данным ведомства, до конца суток в аэропорты южных регионов планируется выполнить 59 рейсов из Москвы и еще 158 рейсов из других регионов страны.
В министерстве также заявили, что в продаже сохраняется достаточное количество билетов на поезда южного направления. При наличии технической возможности РЖД будет оперативно увеличивать число вагонов в составах. Кроме того, планируется назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда.
«Единая транспортная дирекция» Минтранса также прорабатывает привлечение автобусов для перевозки пассажиров между регионами юга России, а также от крупных железнодорожных вокзалов и логистических центров до конечных пунктов назначения.
Утром 8 мая работу временно приостановили 13 аэропортов юга России на фоне массированной атаки украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, с 00:00 до 7:00 мск силами ПВО были уничтожены 264 дрона ВСУ самолетного типа.
Минтранс сообщал, что украинские БПЛА попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. После этого ограничения на полеты ввели в авиагаванях Сочи, Геленджика, Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Элисты.
После этого авиакомпании начали массово корректировать расписание. «Аэрофлот» переносит время вылета и отменяет часть рейсов, ряд самолетов направлены на запасные аэродромы. «Уральские авиалинии» сообщали о переносе рейсов в Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный и Минеральные Воды на более позднее время. Авиакомпания «Россия» также отменила часть рейсов, а «Победа» корректирует программу полетов.