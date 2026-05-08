NVTK1 121,3-0,36%CNY Бирж.10,936-0,13%IMOEX2 607,82-0,29%RTSI1 100,92-0,29%RGBI119,36-0,05%RGBITR780,42-0,02%
Не менее 14 000 пассажиров ожидают вылета из-за закрытия аэропортов на юге РФ

В ожидании вылета после временной приостановки работы 13 авиакомпаний на юге России находятся как минимум 14 000 пассажиров по состоянию на 10:00 мск. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В южных воздушных гаванях задержаны и отменены более 80 рейсов. Наиболее сложная ситуация фиксируется в Сочи, так как новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух дней.

Кроме того, отменены или задерживаются 13 международных рейсов из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа. Это коснется около 3000 туристов и приведет к «зеркальным» сбоям расписания обратных полетов из иностранных аэропортов в Россию.

Авиакомпании массово корректируют расписание. Так, «Аэрофлот» переносит время вылета и отменяет часть рейсов. Ряд самолетов направлены на запасные аэродромы. «Уральские авиалинии» объявили о переносе полетов в Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный и Минеральные Воды на более позднее время. «Россия» отменила часть рейсов, «Победа» корректирует программу полетов. Nordwind заявила о вынужденной корректировке расписания.

8 мая Минтранс РФ объявил, что украинские дроны влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В результате работу приостановили аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

