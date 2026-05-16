Политика

«Росатом» отложил возвращение персонала на АЭС «Бушер» в Иране

Ведомости

«Росатом» пока не может полностью вернуть российский персонал на АЭС «Бушер» в Иране до прояснения ситуации. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По словам Лихачева, «Росатом» готовит планы по увеличению численности российских специалистов на станции, но вынужден учитывать военную обстановку. «На прошлой неделе Иран и США обменялись очередными ударами, в субботу в американской прессе опять появились публикации о возможном возобновлении конфликта», – отметил глава госкорпорации (цитата по «РИА Новости»).

Лихачев добавил, что до прояснения обстановки принять решение о возвращении персонала корпорация «не имеет права».

20 апреля Лихачев заявил, что «Росатом» завершил вывоз сотрудников с иранской АЭС «Бушер», эвакуировано более 600 человек. По его словам, на станции остались только добровольцы. «Это 20 человек на площадке [АЭС] «Бушер» и 4 человека – непосредственно в Тегеране», – уточнил он.

Основной этап эвакуации начался 4 апреля, когда 198 сотрудников вывезли автобусами в сторону ирано-армянской границы. Лихачев тогда отмечал, что ситуация вокруг станции развивается по неблагоприятному сценарию. По его словам, один из ударов был нанесен фактически по контуру защиты объекта.

