Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

«Росатом» завершил эвакуацию персонала с АЭС «Бушер» в Иране

Ведомости

«Росатом» завершил вывоз сотрудников с иранской АЭС «Бушер», эвакуировано более 600 человек. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, на станции остались только добровольцы. «Это 20 человек на площадке [АЭС] «Бушер» и 4 человека – непосредственно в Тегеране», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Основной этап эвакуации начался 4 апреля, когда 198 сотрудников вывезли автобусами в сторону ирано-армянской границы. Лихачев тогда отмечал, что ситуация вокруг станции развивается по неблагоприятному сценарию. По его словам, один из ударов был нанесен фактически по контуру защиты объекта.

В тот же день организация по атомной энергии Ирана сообщала о гибели сотрудника охраны АЭС «Бушер» при атаке США и Израиля. Повреждения ударной волной получило одно из вспомогательных зданий. При этом МАГАТЭ не фиксировало роста радиационного фона после атаки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её