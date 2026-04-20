«Росатом» завершил эвакуацию персонала с АЭС «Бушер» в Иране

В тот же день организация по атомной энергии Ирана сообщала о гибели сотрудника охраны АЭС «Бушер» при атаке США и Израиля. Повреждения ударной волной получило одно из вспомогательных зданий. При этом МАГАТЭ не фиксировало роста радиационного фона после атаки.