«Росатом» завершил эвакуацию персонала с АЭС «Бушер» в Иране
«Росатом» завершил вывоз сотрудников с иранской АЭС «Бушер», эвакуировано более 600 человек. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, на станции остались только добровольцы. «Это 20 человек на площадке [АЭС] «Бушер» и 4 человека – непосредственно в Тегеране», – уточнил он (цитата по ТАСС).
Основной этап эвакуации начался 4 апреля, когда 198 сотрудников вывезли автобусами в сторону ирано-армянской границы. Лихачев тогда отмечал, что ситуация вокруг станции развивается по неблагоприятному сценарию. По его словам, один из ударов был нанесен фактически по контуру защиты объекта.
В тот же день организация по атомной энергии Ирана сообщала о гибели сотрудника охраны АЭС «Бушер» при атаке США и Израиля. Повреждения ударной волной получило одно из вспомогательных зданий. При этом МАГАТЭ не фиксировало роста радиационного фона после атаки.