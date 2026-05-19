Политика

РФ увеличит поставки нефти в КНР через Казахстан после юридического оформления

Россия увеличит поставки нефти в Китай через Казахстан с 10 до 12,5 млн т в год после юридического оформления договоренности. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует «Интерфакс».

Сама договоренность, по его словам, была достигнута уже давно.

20 января Новак рассказал, что российская и китайская стороны планируют достичь объема поставок природного газа по этому направлению в 10 млрд куб. м к 2027 г. и в перспективе увеличить его до 12 млрд куб. м. Реализация запланированных проектов, как ожидается, позволит странам нарастить совокупные поставки природного газа в Китай до 48 млрд куб. м к 2028 г. и до 98 млрд куб. м к 2030 г.

25 декабря 2025 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что по итогам года компания вышла на контрактный уровень поставок в Китай в 38 млрд куб. м газа. Фактический объем экспорта превысил контрактные обязательства почти на 800 млн куб. м. Миллер тогда заявил, что такая тенденция на китайском газовом рынке сохранится и ежегодно «Газпром» будет поставлять в Китай объемы больше контрактных.

