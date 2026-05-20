CNY Бирж.10,466+1,11%CHMK3 950-0,25%MGTS1 690-0,12%IMOEX2 636,47-1,01%RTSI1 170,59-0,54%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,030%
Новак: мировым рынкам не справиться без нефти РФ, поэтому санкции отменяют

Мировые рынки не могут обойтись без российской нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Вестям».

По его словам, напряженность на мировом рынке усилилась на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива, что влияет на глобальные поставки энергоресурсов. Вице-премьер отметил, что в этих условиях даже государства, вводившие до этого ограничения против российской нефти, вынуждены пересматривать свою политику.

Он напомнил о решении Великобритании разрешить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах. «То есть они сами те решения, которые ранее принимали, отменяют, и это очевидно, что без российской нефти и нефтепродуктов мировым рынкам сегодня не справиться», – заявил Новак.

19 мая стало известно, что Лондон снял ограничения на поставки дизельного топлива и керосина, произведенных из российского сырья за пределами РФ. Согласно опубликованным условиям, санкционный режим не распространяется на переработанную продукцию при соблюдении установленных товарных кодов. Лицензия вступает в силу с 20 мая и действует бессрочно, однако предусматривает возможность периодического пересмотра условий.

